ROULE TOUJOURS RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS Les Salelles lundi 14 juillet 2025.

Les Salelles Lozère

Rendez-vous aux Salèlles pour un rassemblement de véhicules anciens !

8h30 Accueil des équipages, inscription et présentations.

9h30 Départ et balade vers site du patrimoine.

Pause et ravitaillement

12h30 Apéritif offert par la Mairie

Pique-nique tiré du sac ou réservation repas à la Ferme du Montet au 06 71 12 69 63.

15h30 Concours d’élégance à la Bichère.

Participation 10€ le chauffeur, 5€ le passager

Renseignements et réservations au 06 73 49 69 43 ou rouletoujours48@orange.fr .

Les Salelles 48230 Lozère Occitanie +33 6 73 49 69 43 rouletoujours48@orange.fr

English :

Rendezvous at Les Salèlles for a gathering of vintage vehicles!

8:30 am: Welcome, registration and introductions.

9:30 am: Departure and drive to heritage site.

Break and refreshments

12:30 pm: Aperitif offered by the Town Hall

Packed lunch or lunch reservation at Ferme du Montet on 06 71 12 69 63.

3:30pm: Concours d’élégance at La Bichère.

German :

Treffen Sie sich in Les Salèlles zu einem Treffen von Oldtimern!

8:30 Uhr: Empfang der Mannschaften, Anmeldung und Vorstellung.

9.30 Uhr: Abfahrt und Fahrt zu den Stätten des Kulturerbes.

Pause und Verpflegung

12.30 Uhr: Aperitif, der vom Rathaus angeboten wird

Picknick aus dem Rucksack oder Reservierung des Essens in der Ferme du Montet unter 06 71 12 69 63.

15:30 Uhr: Eleganzwettbewerb in La Bichère.

Italiano :

Appuntamento a Les Salèlles per un raduno di veicoli d’epoca!

8.30: accoglienza, registrazione e presentazioni.

9.30: Partenza e trasferimento in auto verso il sito storico.

Pausa e rinfresco

12.30: Aperitivo offerto dal Municipio

Pranzo al sacco o prenotazione del pranzo presso la Ferme du Montet al numero 06 71 12 69 63.

15.30: Concorso d’eleganza a La Bichère.

Espanol :

Cita en Les Salèlles para un encuentro de vehículos de época

8.30: Bienvenida, inscripción y presentación.

9.30 h: Salida hacia el sitio del patrimonio.

Pausa y refresco

12.30h: Aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento

Almuerzo para llevar o reserva de almuerzo en Ferme du Montet en el 06 71 12 69 63.

15.30 h: Concurso de elegancia en La Bichère.

