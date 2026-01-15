Roulettes Jam Festival Salle polyvalente de Tosse Tosse

Roulettes Jam Festival

Salle polyvalente de Tosse Allée des sports Tosse Landes

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Le 1er festival Roller Dance & Freestyle du Sud Ouest débarque dans les Landes !

Les Sam 21 & Dim 22 février 2026, la commune de Tosse accueillera le Roulettes Jam Fest, un événement inédit dédié à la culture roller quad.

Pendant deux jours, passionnés, curieux et familles sont invités à découvrir un univers mêlant sport, danse, musique et convivialité.

Tout au long du week-end, des patineurs pros venus de Bayonne, Bordeaux, Paris et de l’international animeront des 12 ateliers accessibles sur inscription.

Deux roller discos ouvertes au public viendront ponctuer l’événement le samedi soir et le dimanche après midi, portées par une programmation musicale groove et funk assurée par des DJs spécialisés. Animations & nombreux lots à gagner !

Des ateliers d’entretien de matériel, un café, une buvette et des foodtrucks agrémenteront l’expérience.

Organisé par l’association Roulettes, le Roulettes Jam Fest a pour ambition de rassembler des passionnés pour explorer la pratique du roller quad sous de nombreuses formes: roller dance, freestyle, slalom et saut dans une ambiance festive et inclusive. .

Salle polyvalente de Tosse Allée des sports Tosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 29 30 52 contact@roulettes40.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Roulettes Jam Festival

The South West’s 1st Roller Dance & Freestyle festival comes to the Landes!

On Sat 21 & Sun 22 February 2026, the town of Tosse will be hosting the Roulettes Jam Fest, a unique event dedicated to roller quad culture.

L’événement Roulettes Jam Festival Tosse a été mis à jour le 2026-01-12 par OTI LAS