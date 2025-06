ROULEZ ROSE FÊTE SES 25 ANS ! GYMNASE MONTAUDRAN Toulouse 28 juin 2025 07:00

ROULEZ ROSE FÊTE SES 25 ANS ! GYMNASE MONTAUDRAN Chemin Carrosse Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

25 ans à faire rouler Toulouse, ça se célèbre en beauté… et en roller !

Venez célébrer les 25 ans de Roulez Rose comme il se doit en rollers et en musique ! Que vous soyez habitué ou curieux, c’est le moment de venir danser, rouler et profiter d’un moment festif.

Au programme

– 15h Chasse au trésor (réservée aux adhérents)

– 19h Barbecue, concert et pique-nique (réservé aux adhérents)

– 20h30 ROLLER DISCO (ouvert à tous) venez patiner et danser, ambiance garantie avec musique et jeux de lumière( Enfants, ados, adultes tout le monde est le bienvenu).

Bon à savoir

– Pas d’inscription nécessaire pour le roller disco. Juste venez équipés et motivés !

– PAF libre (suggestion 3 €)

Plus d’informations sur sur le site internet de Roulez Rose.! .

GYMNASE MONTAUDRAN Chemin Carrosse

+33 6 71 71 73 15 info@roulezrose.com

English :

celebrating 25 years of making Toulouse roll in style? and on rollerblades!

German :

25 Jahre, in denen Toulouse rollt, werden mit Schönheit gefeiert… und mit Inlineskates!

Italiano :

festeggiamo 25 anni di vita a Tolosa con stile e sui rollerblade!

Espanol :

celebramos 25 años moviendo Toulouse con estilo… ¡y en patines!

