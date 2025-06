Roul’&Ferme Vélo fourchette – Assier 15 juin 2025 09:30

Lot

Roul’&Ferme Vélo fourchette Gare d’Assier Assier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 09:30:00

fin : 2025-06-15 17:00:00

Date(s) :

2025-06-15

Journée conviviale de balade à vélo entre fermes. Un parcours accessible à tous à travers la campagne, avec des haltes dans deux exploitations agricoles.

9h30 Départ depuis la gare d’Assier

10h15 Visite de la Ferme de la Rauze (Le Bourg)

12h30 Pique-nique partagé

15h Visite de la Ferme du Grain de Folie (Issepts)

16h Goûter partagé .

Gare d’Assier

Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 85 85 77 72

English :

A friendly day of cycling between farms. An accessible route through the countryside, with stops at two farms.

German :

Geselliger Tag mit einer Fahrradtour zwischen Bauernhöfen. Eine für alle zugängliche Strecke durch die Landschaft mit Zwischenstopps auf zwei Bauernhöfen.

Italiano :

Una giornata conviviale in bicicletta tra fattorie. Un percorso accessibile attraverso la campagna, con soste in due fattorie.

Espanol :

Un agradable día en bicicleta entre granjas. Una ruta accesible por el campo, con paradas en dos granjas.

