Roumavage de Saint-Sixte Église Saint-Laurent Eygalières

Roumavage de Saint-Sixte

Mardi 7 avril 2026 de 9h30 à 12h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Église Saint-Laurent Place de l’Église Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 09:30:00

fin : 2026-04-07 12:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Venez découvrir le Roumavage, procession de Saint-Sixte à Eygalières, mardi 7 avril, à partir de 9h30 !

Le Roumavage (procession en provençal) est un pèlerinage traditionnel de Saint-Sixte, qui se déroule chaque année le mardi de Pâques.



Depuis le Moyen-Age, les Eygaliérois demandent au Saint Pape d’éloigner la sécheresse et les conséquences qui en résultent sur le village d’Eygalières et ses environs.



La statue du Saint est portée en procession depuis l’église paroissiale jusqu’au site de la chapelle de Saint-Sixte.

Un cortège se forme, bannière en tête, suivi des tambourins et galoubets, dames en costume d’arlésiennes et jeunes filles en Mireille, qui précèdent le buste de Saint-Sixte porté par deux prieurs. Suivent les ecclésiastiques, les charrettes traditionnelles, cavaliers, fidèles et touristes.

Arrivée à la chapelle, une messe est célébrée en lengo nostro, ie. en provençal.



Déroulé du Roumavage

9h30 Place de l’Église Départ de la procession vers la Chapelle

10h Chapelle Saint-Sixte Messe en plein air, liturgie en provençal, avec la participation du groupe folklorique Li Cacharello , suivie de la bénédiction et ventes des petits pains



La Chapelle Saint-Sixte est ouverte ce jour là jusqu’à 13h environ.



En cas de mauvais temps, la procession n’aura pas lieu et la messe se tiendra à l’intérieur de l’Église Saint-Laurent. .

Église Saint-Laurent Place de l’Église Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01

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English :

Come and discover Roumavage, the procession of Saint-Sixte in Eygalières, on Tuesday 7 April, starting at 9.30am!

L’événement Roumavage de Saint-Sixte Eygalières a été mis à jour le 2026-03-27 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles