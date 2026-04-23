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ROUMENS EN FÊTE ! FOYER DE ROUMENS Roumens

ROUMENS EN FÊTE ! FOYER DE ROUMENS Roumens mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : FOYER DE ROUMENS

Adresse : 1 Place de la Mairie

Ville : 31540 Roumens

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Tarif :

Roumens

ROUMENS EN FÊTE !

FOYER DE ROUMENS 1 Place de la Mairie Roumens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-15

Venez faire la fête à Roumens !
Organisé par le Foyer de Roumens.

Au programme
Mercredi 15 juillet 21h00 concours de belote
Jeudi 16 juillet 21h00 loto
Vendredi 17 juillet 20h banda Les Caramagnols (restauration sur place) 21h00 concours de pétanque en doublette (4 parties)
Samedi 18 juillet 20h00 repas moules frites à volonté (tarif 20€, inscriptions avant le 14 juillet au 06.74.66.02.11 ou 06.31.69.56.63)
Dimanche 19 juillet 20h30 bal musette avec Alex Lorenzo
Lundi 20 juillet 14h00 concours de pétanque en doublette 22h00 soirée DJ avec Seb Dykan et Kort’s 23h00 feu d’artifice sur le thème Les couleurs (thème Silence, ça tourne )

Détails du programme et prix sur le site web www.foyerderoumens.fr   .

FOYER DE ROUMENS 1 Place de la Mairie Roumens 31540 Haute-Garonne Occitanie   foyerderoumens31@gmail.com

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English :

Come and celebrate in Roumens!

L’événement ROUMENS EN FÊTE ! Roumens a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE