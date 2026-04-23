ROUMENS EN FÊTE ! FOYER DE ROUMENS Roumens

Roumens

ROUMENS EN FÊTE !

FOYER DE ROUMENS 1 Place de la Mairie Roumens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-15

Venez faire la fête à Roumens !

Organisé par le Foyer de Roumens.

Au programme

Mercredi 15 juillet 21h00 concours de belote

Jeudi 16 juillet 21h00 loto

Vendredi 17 juillet 20h banda Les Caramagnols (restauration sur place) 21h00 concours de pétanque en doublette (4 parties)

Samedi 18 juillet 20h00 repas moules frites à volonté (tarif 20€, inscriptions avant le 14 juillet au 06.74.66.02.11 ou 06.31.69.56.63)

Dimanche 19 juillet 20h30 bal musette avec Alex Lorenzo

Lundi 20 juillet 14h00 concours de pétanque en doublette 22h00 soirée DJ avec Seb Dykan et Kort’s 23h00 feu d’artifice sur le thème Les couleurs (thème Silence, ça tourne )

Détails du programme et prix sur le site web www.foyerderoumens.fr .

FOYER DE ROUMENS 1 Place de la Mairie Roumens 31540 Haute-Garonne Occitanie foyerderoumens31@gmail.com

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English :

Come and celebrate in Roumens!

L’événement ROUMENS EN FÊTE ! Roumens a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE