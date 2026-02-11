ROUPEYROCK

Place du couderc Durenque Aveyron

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Roupeyrock réunit Cali, Julien Lieb, Wepa Wepa, La Déryves et No Réso pour une grande soirée en plein air.

Durenque accueille l’un de ses plus grands événements festifs Roupeyrock, un concert exceptionnel en plein air.

Sur scène, une programmation éclectique et populaire Cali, Julien Lieb, Wepa Wepa, sans oublier La Déryves et No Réso qui enflammeront les interplateaux. Une programmation pensée pour faire chanter, danser et vibrer toutes les générations.

Le temps d’une soirée, le village se transforme en véritable site de festival grande scène, son et lumières, espace restauration avec food trucks, buvette conviviale et esprit guinguette. Venez entre amis, en famille ou entre collègues, Roupeyrock s’annonce comme un rendez-vous musical incontournable.

En complément de la billetterie en ligne déjà ouverte https://billetterie.festik.net/roupeyrock/product/roupeyrock

il est également possible d’acheter ses places directement à l’Office de Tourisme de Réquista, uniquement le samedi matin de 9h à 12h30. Les paiements sont acceptés en chèque ou en espèces. 25.8 .

Place du couderc Durenque 12170 Aveyron Occitanie +33 6 72 67 95 64 comitedurenque@gmail.com

English :

Durenque hosts one of its biggest festive events: Roupeyrock, an exceptional open-air concert

Roupeyrock brings together Cali, Julien Lieb, Wepa Wepa, La Déryves and No Réso for a great open-air evening.

L’événement ROUPEYROCK Durenque a été mis à jour le 2026-02-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)