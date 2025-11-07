Rouquemoute Party ! Chez Rouquemoute Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-07 17:00 –

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Au programme, de 17h à 2h :• Vente de livres à petits prix, dans le cadre du projet d’alternative au pilon défendu par notre maison d’édition. Avis aux amateurs : il y aura également des BD de la maison d’édition nantaise Ici Même !• Criée de bulles : de la BD plein les oreilles avec le comédien Lionel Pavageau• MisterGlo : un mix et au lit !Événement Facebook

Chez Rouquemoute Nantes 44200