Route 89 Festival itinérant Moulin de Rousseau Périgueux
Moulin de Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne
Tarif : – – 10 EUR
Début : 2026-01-31
Le Festival Route 89 est un projet de festival rock itinérant entre Bordeaux Périgueux et Brive que l’association Teenager of the Year’s club porte en ce qui concerne Brive. Elle est accompagnée dans ce projet par deux associations culturelles historiques de la Nouvelle-Aquitaine Allez les filles de Bordeaux et Some Produkt de Périgueux.
https://snappydays.bandcamp.com/
Moulin de Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine asso.someprodukt@gmail.com
