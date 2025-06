Route de la Pomme du Limousin Visite coopérative 2025 Saint-Yrieix-la-Perche 3 juillet 2025 14:30

Haute-Vienne

Route de la Pomme du Limousin Visite coopérative 2025 Z.A. Bourdelas Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 14:30:00

fin : 2025-07-17 16:00:00

Date(s) :

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

Visite de la coopérative Limdor à Saint-Yrieix-la-Perche. Vous apprendrez comment les pommes récoltées en automne peuvent conserver leur croquant et leurs qualités gustatives jusqu’en juillet et ce, sans aucun traitement après récolte. Vous découvrirez ensuite tous les secrets du conditionnement (plateaux/barquettes…), du tri et du calibrage… À partir de 7 ans. Une barquette d’AOP Pommes du Limousin offerte à chaque groupe de visiteurs. .

Z.A. Bourdelas

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 31 51 info@pomme-limousin.org

English : Route de la Pomme du Limousin Visite coopérative 2025

German : Route de la Pomme du Limousin Visite coopérative 2025

Italiano :

Espanol : Route de la Pomme du Limousin Visite coopérative 2025

