Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-07-10 11:00:00

fin : 2025-07-10 12:00:00

2025-07-10

2025-08-28

La meilleure des goldens vient du Limousin !

Venez découvrir pourquoi un pommier golden planté dans le terroir limousin produit des pommes croquantes, juteuses et bien équilibrées en sucre et en acidité. Vous serez reçu et guidé par un producteur qui vous présentera le métier d’arboriculteur tout au long de l’année et les techniques éco-responsables de culture. Un verre de jus ou de pétillant de pommes offert en fin de visite. À partir de 7 ans. .

L’Allée

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 31 51 aschwertz@pomme-limousin.org

