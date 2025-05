Route de la Rose à Montargis – Montargis, 24 mai 2025 07:00, Montargis.

La route de la rose à Montargis

Le Samedi 24 Mai 2025

En 2025, Montargis a le plaisir de s’associer pour la première fois à l’événement « La Route de la Rose », initié par Tourisme Loiret, qui célèbre la reine des fleurs dans toute sa richesse botanique, historique et culturelle.

Dans le Loiret, la rose est chez elle. Elle s’épanouit depuis des générations sous la lumière douce de la vallée ligérienne, portée par le savoir-faire passionné des obtenteurs, pépiniéristes, jardiniers et amoureux de la nature. Véritable symbole de beauté et d’émotion, la rose est au cœur d’un art de vivre mêlant senteurs, couleurs, poésie et traditions.

Le samedi 24 mai 2025, Montargis s’enveloppe du parfum envoûtant de la rose… Une journée placée sous le signe de cette fleur emblématique. .

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87

