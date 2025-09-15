Route de la Transhumance Carrère

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

A partir de15h30 vous pourrez suivre le troupeau de mouton de Stéphane IRIBERRI qui passera et fera halte pour la nuit dans la commune de Carrère.

19h repas (pâté, cuisse de poulet cuite au barbecue, accompagnée de piperade et de pomme de terre, fromage, croustade/glace, café et vin compris (sur réservation avant le jeudi 11 septembre). .

Carrère 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 83 70 35

