Route de la transhumance Portet
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-16
fin : 2025-09-16
2025-09-16
10ème jour étape CARRERE -TARON -PORTET
Portet accueille pour la nuit le troupeau de 400 brebis de Txomin IRIBERRI
Pour les marcheurs
14h30 départ de Taron. Itinéraire Taron/Mascaraas/Castetpugon/Portet (12 km).
18h passage du troupeau au carrefour du poteau de Portet, montée au village 2,5km.
18h30 arrivée sur la place de la mairie. Accueil du troupeau et des bergers.
Soirée le comité des fêtes organise une soirée animée par le groupe de chanteurs » Cantar per cantar » et prépare un repas Paysan (sur réservation avant le 14 Septembre à l’ agence postale). .
Portet 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 01 00
