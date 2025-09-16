Route de la transhumance Portet

Route de la transhumance Portet mardi 16 septembre 2025.

Route de la transhumance

Portet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

10ème jour étape CARRERE -TARON -PORTET

Portet accueille pour la nuit le troupeau de 400 brebis de Txomin IRIBERRI

Pour les marcheurs

14h30 départ de Taron. Itinéraire Taron/Mascaraas/Castetpugon/Portet (12 km).

18h passage du troupeau au carrefour du poteau de Portet, montée au village 2,5km.

18h30 arrivée sur la place de la mairie. Accueil du troupeau et des bergers.

Soirée le comité des fêtes organise une soirée animée par le groupe de chanteurs » Cantar per cantar » et prépare un repas Paysan (sur réservation avant le 14 Septembre à l’ agence postale). .

Portet 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 01 00

