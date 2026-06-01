Route de la transhumance Portet
Route de la transhumance Portet mardi 15 septembre 2026.
Portet
Route de la transhumance
Portet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 19:00:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Etape TARON -PORTET
Portet accueille pour la nuit le troupeau de 400 brebis. Programme en cours de réalisation. .
Portet 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 01 00
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English : Route de la transhumance
L’événement Route de la transhumance Portet a été mis à jour le 2026-06-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran