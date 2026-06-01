Portet

Route de la transhumance

Portet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 19:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Etape TARON -PORTET

Portet accueille pour la nuit le troupeau de 400 brebis. Programme en cours de réalisation. .

Portet 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 01 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Route de la transhumance

L’événement Route de la transhumance Portet a été mis à jour le 2026-06-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran