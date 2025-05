Route des Orgues Concert orgue et violon – Rue de l’église Deneuvre, 15 juin 2025 16:00, Deneuvre.

L’Association des Amis de l’Orgue organise un concert d’orgue et violon de Roland Lopes et Vincent Pagliarin le dimanche 15 juin à 16h en l’église Saint-Rémy de Deneuvre.

Entrée libre.Tout public

Rue de l’église Eglise Saint-Rémy

Deneuvre 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 13 37

English :

The Association des Amis de l’Orgue is organizing an organ and violin concert by Roland Lopes and Vincent Pagliarin on Sunday June 15 at 4pm in the church of Saint-Rémy in Deneuvre.

Free admission.

German :

Die Association des Amis de l’Orgue organisiert ein Konzert mit Orgel und Violine von Roland Lopes und Vincent Pagliarin am Sonntag, den 15. Juni um 16 Uhr in der Kirche Saint-Rémy in Deneuvre.

Eintritt frei.

Italiano :

L’Associazione degli Amici dell’Organo organizza un concerto per organo e violino di Roland Lopes e Vincent Pagliarin domenica 15 giugno alle 16.00 nella chiesa di Saint-Rémy a Deneuvre.

Ingresso libero.

Espanol :

La Association des Amis de l’Orgue organiza un concierto de órgano y violín a cargo de Roland Lopes y Vincent Pagliarin el domingo 15 de junio a las 16:00 h en la iglesia de Saint-Rémy de Deneuvre.

Entrada gratuita.

