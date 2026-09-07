Route des peintres luxembourgeois de Han-lès-Juvigny, Église Saint-Jean-L’Evangéliste, Han-lès-Juvigny

Informations pratiques

Route des peintres luxembourgeois de Han-lès-Juvigny 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-L’Evangéliste Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« La route des peintres luxembourgeois dans le Pays de Montmédy » propose une visite libre de quatre églises, ayant pour point commun la présence de peintures d’exception : outre Han-lès-Juvigny, Juvigny-sur-Loison, Montmédy et Thonne-le-Thil.

Sur place, vous trouverez un flyer ainsi qu’un panneau explicatif.

Église Saint-Jean-L’Evangéliste 3 rue Haute 55600 Han-lès-Juvigny Han-lès-Juvigny 55600 Meuse Grand Est [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/route-des-peintres-luxembourgeois »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/route-des-peintres-luxembourgeois-de-han-les-juvigny »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/route-des-peintres-luxembourgeois-de-thonne-le-thil »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-grand-est/events/43664423_ruta-de-los-pintores-luxemburgueses-de-juvigny-sur-loison »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-grand-est/events/56180166_ruta-de-los-pintores-luxemburgueses-de-montmedy »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-grand-est/events/92895055_ruta-de-los-pintores-luxemburgueses-de-thonne-le-thil-2448126 »}]

« La route des peintres luxembourgeois dans le Pays de Montmédy » propose une visite libre de quatre églises, ayant pour point commun la présence de peintures d’exception : outre Han-lès-Juvigny, et…

© Maxence Mordacci