Route des peintres luxembourgeois de Han-lès-Juvigny Église Saint-Jean-l’Évangéliste Han-lès-Juvigny

Route des peintres luxembourgeois de Han-lès-Juvigny 20 et 21 septembre Église Saint-Jean-l’Évangéliste Meuse

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

« La route des peintres luxembourgeois dans le Pays de Montmédy » propose une visite libre de quatre églises, ayant pour point commun la présence de peintures d’exception : outre Han-lès-Juvigny, Juvigny-sur-Loison, Montmédy et Thonne-le-Thil.

Sur place, vous trouverez un flyer ainsi qu’un panneau explicatif.

Au haut Moyen Âge, un ancêtre des puissants comtes de Flandre possédait le village. Sans église ni cimetière, c'est un chapelain de l'abbaye de Juvigny qui venait administrer les sacrements. En 1791, Han obtient sa propre municipalité. Au XIXᵉ siècle, deux carrières de pierre de taille, de dureté moyenne, assurent sa prospérité. De 1914 à 1939, un train reliait Montmédy à Commercy via Han.

© Maxence Mordacci