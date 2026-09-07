Route des peintres luxembourgeois de Juvigny-sur-Loison, Église Saint-Denis, Juvigny-sur-Loison

Informations pratiques

Route des peintres luxembourgeois de Juvigny-sur-Loison 19 et 20 septembre Église Saint-Denis Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« La route des peintres luxembourgeois dans le Pays de Montmédy » propose une visite libre de quatre églises, ayant pour point commun la présence de peintures d’exception : outre Juvigny-sur-Loison, Han-lès-Juvigny, Montmédy et Thonne-le-Thil.

Sur place, vous trouverez un flyer ainsi qu’un panneau explicatif.

Église Saint-Denis 2 rue Grande, 55600 Juvigny-sur-Loison Juvigny-sur-Loison 55600 Meuse Grand Est [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/route-des-peintres-luxembourgeois-de-thonne-le-thil-4906902 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/route-des-peintres-luxembourgeois-de-han-les-juvigny »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/route-des-peintres-luxembourgeois-de-thonne-le-thil »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-grand-est/events/10981914_ruta-de-los-pintores-luxemburgueses-de-han-les-juvigny-8060324 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-grand-est/events/56180166_ruta-de-los-pintores-luxemburgueses-de-montmedy »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-grand-est/events/92895055_ruta-de-los-pintores-luxemburgueses-de-thonne-le-thil-2448126 »}] L’église Saint-Denis a été construite en 1772. Elle possède une tour-clocher surmontée d’un toit à l’impériale, conçu pour ne pas dépasser l’abbatiale aujourd’hui détruite. Elle est classée parmi les Monuments historiques depuis 1913.

« La route des peintres luxembourgeois dans le Pays de Montmédy » propose une visite libre de quatre églises, ayant pour point commun la présence de peintures d’exception : outre Juvigny-sur-Loison,…

© Maxence Mordacci