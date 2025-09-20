Route des peintres luxembourgeois de Montmédy Église Saint-Martin Montmédy

Route des peintres luxembourgeois de Montmédy Église Saint-Martin Montmédy samedi 20 septembre 2025.

Route des peintres luxembourgeois de Montmédy 20 et 21 septembre Église Saint-Martin Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

« La route des peintres luxembourgeois dans le Pays de Montmédy » propose une visite libre de quatre églises, ayant pour point commun la présence de peintures d’exception : outre Montmédy, Han-lès-Juvigny, Juvigny-sur-Loison et Thonne-le-Thil.

Sur place, vous trouverez un flyer, ainsi qu’un panneau explicatif.

Église Saint-Martin Rue de l’Hôtel de Ville, 55600 Montmédy Montmédy 55600 Meuse Grand Est [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/route-des-peintres-luxembourgeois-de-thonne-le-thil-4906902 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/route-des-peintres-luxembourgeois »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/route-des-peintres-luxembourgeois-de-thonne-le-thil »}] Au XVIIIᵉ siècle, l’église du XIIᵉ siècle de la ville haute de Montmédy était devenue trop petite pour accueillir la population croissante et tombait en ruine. En 1751, l’archevêque de Trèves interdit l’accès au bâtiment. L’abbé Nicolas-Joseph Manard entreprit alors de mobiliser les autorités pour réparer l’édifice, mais il fut vite décidé qu’il valait mieux construire une nouvelle église.

Le projet, lancé autour de 1745, visait un bâtiment plus vaste, nécessitant le déplacement du cimetière vers l’extérieur des murs. L’abbaye d’Orval participa à hauteur de 34 % du financement. Les travaux, confiés à l’entrepreneur Jacques François Lelièvre, à l’architecte Chambeaux et à l’inspecteur Feunette, commencèrent probablement en 1753 et s’achevèrent en 1756, date gravée sur le portail central.

La chapelle de Malandry, construite en 1598 pour la famille d’Allamond, fut conservée et accolée au collatéral nord de la nouvelle église. Une sacristie fut ajoutée peu après la fin de la construction, avec des travaux poursuivis jusqu’en 1779.

« La route des peintres luxembourgeois dans le Pays de Montmédy » propose une visite libre de quatre églises, ayant pour point commun la présence de peintures d’exception : outre Montmédy, et place,…

© Maxence Mordacci