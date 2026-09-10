Route des peintres luxembourgeois de Thonne-le-Thil, Église Saint-Martin, Thonne-le-Thil

Informations pratiques

Route des peintres luxembourgeois de Thonne-le-Thil 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« La route des peintres luxembourgeois dans le Pays de Montmédy » propose une visite libre de quatre églises, ayant pour point commun la présence de peintures d’exception : outre Thonne-le-Thil, Han-lès-Juvigny, Juvigny-sur-Loison et Montmédy.

Sur place, vous trouverez un flyer ainsi qu’un panneau explicatif.

Église Saint-Martin Rue de l’église 55600 Thonne-le-Thil Thonne-le-Thil 55600 Meuse Grand Est [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/route-des-peintres-luxembourgeois-de-thonne-le-thil-4906902 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/route-des-peintres-luxembourgeois »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/route-des-peintres-luxembourgeois-de-han-les-juvigny »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-grand-est/events/10981914_ruta-de-los-pintores-luxemburgueses-de-han-les-juvigny-8060324 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-grand-est/events/43664423_ruta-de-los-pintores-luxemburgueses-de-juvigny-sur-loison »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-grand-est/events/56180166_ruta-de-los-pintores-luxemburgueses-de-montmedy »}]

« La route des peintres luxembourgeois dans le Pays de Montmédy » propose une visite libre de quatre églises, ayant pour point commun la présence de peintures d’exception : outre Thonne-le-Thil, et…

© Maxence Mordacci