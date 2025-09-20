Route des peintres luxembourgeois de Thonne-le-Thil Église Saint-Martin Thonne-le-Thil

Route des peintres luxembourgeois de Thonne-le-Thil Église Saint-Martin Thonne-le-Thil samedi 20 septembre 2025.

Route des peintres luxembourgeois de Thonne-le-Thil 20 et 21 septembre Église Saint-Martin Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

« La route des peintres luxembourgeois dans le Pays de Montmédy » propose une visite libre de quatre églises, ayant pour point commun la présence de peintures d’exception : outre Thonne-le-Thil, Han-lès-Juvigny, Juvigny-sur-Loison et Montmédy.

Sur place, vous trouverez un flyer ainsi qu’un panneau explicatif.

Église Saint-Martin 55600 Thonne-le-Thil Thonne-le-Thil 55600 Meuse Grand Est [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/route-des-peintres-luxembourgeois-de-thonne-le-thil-4906902 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/route-des-peintres-luxembourgeois »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/route-des-peintres-luxembourgeois-de-han-les-juvigny »}] Le village de Thonne-le-Thil possède des maisons aux caractéristiques typiquement lorraines : grande porte charretière, petite ouverture, linteau daté et présence d’un usoir. Les constructions datent majoritairement de la fin du XVIIIᵉ et du XIXᵉ siècle.

Au cœur du village s’élève l’église Saint-Martin, conservant autour d’elle le mur de l’ancien cimetière. Bien que dépendante de l’abbaye d’Orval dès le Moyen Âge, sa partie la plus ancienne ne date que de 1572. Son clocher est de forme rectangulaire, à trois niveaux, et comporte deux archères au premier étage. La nef et le chœur ont été reconstruits en 1733. En face de son porche, l’élargissement de la chaussée a supprimé l’usoir des bâtiments, pourtant bien typiquement lorrains, avec leurs grandes portes charretières et surtout deux magnifiques arbres en espalier sur leurs façades. Ces arbres, nombreux autrefois, ont peu résisté aux aménagements, et peu ont été replantés.

« La route des peintres luxembourgeois dans le Pays de Montmédy » propose une visite libre de quatre églises, ayant pour point commun la présence de peintures d’exception : outre Thonne-le-Thil, et…

© Maxence Mordacci