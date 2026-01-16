Route des Savoir-faire Art OM de Sophie Courcelles-lès-Montbéliard

Route des Savoir-faire Art OM de Sophie

31 Rue de la Chapelle Courcelles-lès-Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:00:00

fin : 2026-08-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-05-27 2026-06-10 2026-07-08 2026-08-26 2026-09-16 2026-10-14

L’Art Om de Sophie vous invite à découvrir son univers magique où parfum, minéraux et énergie s’unissent. Sophie, passionnée par les huiles essentielles et les pierres, crée des bougies artisanales en cire 100% végétale, alliant art et bien-être. Lors de cette manifestation, explorez les étapes de fabrication de ces bougies sur mesure et laissez-vous emporter par les peintures vibratoires de Sophie.

Réservation au 03 81 94 45 60 .

31 Rue de la Chapelle Courcelles-lès-Montbéliard 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 45 60 artomdesophie@gmail.com

