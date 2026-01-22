Route des Savoir-faire Courtet Polycomm Courtet Polycomm Vieux-Charmont

Route des Savoir-faire Courtet Polycomm

Courtet Polycomm 26, rue de Belfort Vieux-Charmont Doubs

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-09-18 15:00:00

2026-04-24 2026-09-18

De l’infographie à l’usinage de pièces plastiques en passant par le mobilier industriel, venez découvrir les techniques et l’histoire d’une entreprise familiale, impliquée, dynamique et indépendante.

Visite organisée dans le cadre de la Route des Savoir-faire.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme (03.81.94.45.60) .

Courtet Polycomm 26, rue de Belfort Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 45 60

