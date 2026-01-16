Route des Savoir-faire Ébénisterie Atelier Sillons du Bois Ébénisterie Sillons du Bois Valentigney

Route des Savoir-faire Ébénisterie Atelier Sillons du Bois

Ébénisterie Sillons du Bois 3 Avenue Frédéric Bataille Valentigney Doubs

Tarif : 110 – 110 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 13:30:00

fin : 2026-06-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-23 2026-04-30 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-16 2026-07-23 2026-09-17 2026-09-24 2026-10-22 2026-10-29

Lors d’un stage avec Catherine, apprenez les différentes techniques de décapage et de restauration pour redonner une seconde vie aux meubles anciens.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03 81 94 45 60 .

Ébénisterie Sillons du Bois 3 Avenue Frédéric Bataille Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 45 60 cathy.etalon@lilo.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Route des Savoir-faire Ébénisterie Atelier Sillons du Bois

L’événement Route des Savoir-faire Ébénisterie Atelier Sillons du Bois Valentigney a été mis à jour le 2026-01-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD