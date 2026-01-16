Route des Savoir-faire Ferronnerie d’Art Création 1538 ZA L’Allan Vieux-Charmont
Début : 2026-04-24 15:30:00
fin : 2026-10-23 17:00:00
2026-04-24 2026-07-24 2026-10-23
Lors de votre visite de l’atelier Création 1538 , découvrez le savoir-faire noble et prestigieux de l’art du fer forgé.
Visite organisée dans le cadre de la Route de Savoir-faire.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme (03.81.94.45.60). .
ZA L'Allan Atelier Création 1538 Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 45 60
