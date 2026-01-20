Route des Savoir-faire Galerie d’Art Perrin Galerie d’Art Perrin Montbéliard
Galerie d’Art Perrin 106 faubourg de Besançon Montbéliard Doubs
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-09-27 12:00:00
2026-04-19 2026-04-20 2026-04-26 2026-04-27 2026-05-03 2026-05-04 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-17 2026-05-18 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-31 2026-06-01 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-21 2026-06-22
Lors d’un stage dans la galerie Perrin de Gilles, artisan spécialisé dans l’encadrement standard et sur-mesure, remettez au goût du jour l’entourage de vos œuvres originales.
L’occasion également de découvrir de nombreuses créations d’artistiques.
Stage organisé dans le cadre de la Route des Savoir-faire.
Réservation obligatoire par téléphone auprès de l’Office de Tourisme au 03 81 94 45 60. .
Route des Savoir-faire Galerie d'Art Perrin
