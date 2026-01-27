Route des Savoir-faire Horlogerie, Et le temps passe Horlogerie Et le temps passe Bart

Route des Savoir-faire Horlogerie, Et le temps passe

Horlogerie Et le temps passe 4 Rue de la Mairie Bart Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-10-15 15:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-05-05 2026-06-09 2026-07-07 2026-09-10 2026-10-15

Faites un tour chez Martin, artisan horloger, et découvrez un atelier où les objets mécaniques en tous genres tels que des montres, goussets, réveils ou jouets… retrouvent une seconde jeunesse.

Visite et atelier organisés dans la cadre de la Route des Savoir-faire.

Visite sur réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03 81 94 45 60.

Atelier sur rendez-vous, auprès de l’atelier Et le temps passe (03 63 48 17 05). .

Horlogerie Et le temps passe 4 Rue de la Mairie Bart 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 48 17 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Route des Savoir-faire Horlogerie, Et le temps passe

L’événement Route des Savoir-faire Horlogerie, Et le temps passe Bart a été mis à jour le 2026-01-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD