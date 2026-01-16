Route des Savoir-faire La Recyclerie des Forges La Recyclerie des Forges Audincourt

Route des Savoir-faire La Recyclerie des Forges

La Recyclerie des Forges 55 avenue du Maréchal Foch Audincourt Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 15:30:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-05-22 2026-07-09

Les techniciens de la Recyclerie des forges, une association d’insertion professionnelle, vous dévoileront comment redonner vie à un ancien cycle et ainsi réduire son empreinte environnementale.

Visite organisée dans le cadre de la Route des Savoir-faire.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme (03.81.94.45.60). .

La Recyclerie des Forges 55 avenue du Maréchal Foch Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 45 60

