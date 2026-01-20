Route des Savoir-faire Les Fruitières du Lomont Les Fruitières du Lomont Noirefontaine
Les Fruitières du Lomont 21 rue des Herbiers Noirefontaine Doubs
Début : 2026-04-15 09:00:00
fin : 2026-09-23 10:00:00
2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-09
Le Comté c’est vraiment trop bon ! Mais comment on le fait ? Visitez les Fruitières du Lomont en compagnie de son fromager et découvrez les méthodes de fabrication artisanales du comté.
Visite organisée dans le cadre de la Route des Savoir-faire.
Réservation obligatoire par téléphone auprès de la fruitière au 03 81 96 94 33. .
Les Fruitières du Lomont 21 rue des Herbiers Noirefontaine 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 45 60 lesfruitieresdulomont@gmail.com
