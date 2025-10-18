Route des Savoir-faire les secrets de la champignonnière Les champis clairvalois Scorbé-Clairvaux

Route des Savoir-faire les secrets de la champignonnière Les champis clairvalois Scorbé-Clairvaux samedi 18 octobre 2025.

Route des Savoir-faire les secrets de la champignonnière

Les champis clairvalois 9 RUE DE LA TOUR Scorbé-Clairvaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Découvrez la champignonnière de Scorbé-Clairvaux ! Apprenez-en davantage sur les différentes méthodes de production de champignons bruns de Paris, pleurotes ou encore shiitakés. Laissez vous guider de cave en cave ! .

Les champis clairvalois 9 RUE DE LA TOUR Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

English : Route des Savoir-faire les secrets de la champignonnière

German : Route des Savoir-faire les secrets de la champignonnière

Italiano :

Espanol : Route des Savoir-faire les secrets de la champignonnière

L’événement Route des Savoir-faire les secrets de la champignonnière Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2025-09-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne