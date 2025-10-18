Route des Savoir-faire les secrets de la champignonnière Les champis clairvalois Scorbé-Clairvaux
Route des Savoir-faire les secrets de la champignonnière
Découvrez la champignonnière de Scorbé-Clairvaux ! Apprenez-en davantage sur les différentes méthodes de production de champignons bruns de Paris, pleurotes ou encore shiitakés. Laissez vous guider de cave en cave ! .
Les champis clairvalois 9 RUE DE LA TOUR Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr
