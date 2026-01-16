Route des Savoir-faire les vergers et le pressoir de la Damassine Maison de la Nature et des Vergers Vandoncourt

Route des Savoir-faire les vergers et le pressoir de la Damassine

Maison de la Nature et des Vergers 23 rue des aiges Vandoncourt Doubs

Gratuit

Début : 2026-09-25 13:45:00

fin : 2026-10-02 15:15:00

2026-09-25 2026-10-02

La Damassine vous propose la visite de trois types de vergers (jeune, ancien et en espalier) pour découvrir toute la richesse de notre patrimoine fruitier local et comprendre les enjeux de préservation de ces milieux. Puis découvrez le fonctionnement du pressoir, ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent transformer leurs fruits en jus. Pour terminer la visite sur une note conviviale, dégustons ensemble un bon verre de jus de pommes !

Pensez à vous équiper en fonction de la météo vêtement couvrants pour limiter les risques de piqûres de tiques en cas de soleil et chaleur, vêtements de pluie/parapluie et bottes en caoutchouc/chaussures de randonnée s’il pleut !

Visite organisée dans le cadre de la Route des Savoir-faire.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03 81 94 45 60 ou sur: https://reservation.agglo-montbeliard.fr/

Durée Environ 1h30

Visites de groupes possibles sur demande à d’autres dates, sous réserve de fonctionnement du pressoir à damassine@agglo-montbeliard.fr .

Maison de la Nature et des Vergers 23 rue des aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 45 60 damassine@agglo-montbeliard.fr

