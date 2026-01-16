Route des Savoir-faire Maison Vergne Montbéliard

Route des Savoir-faire Maison Vergne

Victime de son succès les visites sont complètes !

Venez découvrir l’excellence du chocolat à la Maison Vergne, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant. Éric Vergne, Maître artisan chocolatier, vous invite à visiter son atelier et à déguster ses créations exceptionnelles

(Inscription au 03 81 94 45 60) .

55 Rue Jacques Foillet Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 45 60

