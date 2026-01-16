Route des Savoir-faire Microbrasserie Hélie Microbrasserie Hélie Dampierre-les-Bois

Route des Savoir-faire Microbrasserie Hélie

Microbrasserie Hélie
4 rue de Fesches
Dampierre-les-Bois
Doubs

2026-04-25 15:00:00

2026-10-10 16:30:00

Dates: 2026-04-25, 2026-06-27, 2026-07-25, 2026-08-29, 2026-10-10

Venez visiter les 240 m2 de la microbrasserie Hélie, ses équipements solaires et vous découvrirez les différentes étapes de fabrication et les ingrédients pour faire la bière les malts, les houblons, les levures.

Visite organisée dans le cadre de la Route des Savoir-faire.

Inscription obligatoire auprès de l’Office du Tourisme (03 81 94 45 60). .

Contact: +33 3 81 94 45 60

