Route des savoir-faire Travail du verre, Association Art et Lumière Maison des associations Étupes

Route des savoir-faire Travail du verre, Association Art et Lumière

Maison des associations 4 bis Rue des Écoles Étupes Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 13:30:00

fin : 2026-05-29 15:30:00

Date(s) :

2026-04-27 2026-05-29 2026-06-22 2026-07-24 2026-08-24 2026-09-25 2026-10-26

Découvrez, avec l’Association Art & Lumière, l’art du travail du verre et ainsi les multiples techniques de l’élaboration d’objets de décoration en verre ou encore de vitraux.

Manifestation organisée dans le cadre de la Route des Savoir-faire.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme (03.81.94.45.60). .

Maison des associations 4 bis Rue des Écoles Étupes 25460 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 45 60

