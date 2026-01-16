Route des Savoir-faire VVMusic-VVAccordeon Technoland Atelier porte J Étupes

Route des Savoir-faire VVMusic-VVAccordeon

Technoland Atelier porte J 75 Avenue Oehmichen Étupes Doubs

Début : 2026-05-12 10:00:00

fin : 2026-06-09 12:00:00

2026-05-12 2026-06-09 2026-10-13

Venez découvrir le monde de l’accordéon avec Vincent, artisan réparateur et accordéoniste confirmé. Formé à l’ITEMM, il vous propose une présentation du fonctionnement, des types et de l’histoire de l’accordéon.

En complément, participez au stage Je Comprends Mon Accordéon pour apprendre à identifier et réparer des pannes simples.

(Inscription au 03 81 94 45 60 pour les visites)

(Stage sur rendez-vous au 06 33 72 80 99) .

Technoland Atelier porte J 75 Avenue Oehmichen Étupes 25460 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 45 60

English : Route des Savoir-faire VVMusic-VVAccordeon

