Route du Rom Mortagne-sur-Gironde
Route du Rom Mortagne-sur-Gironde samedi 20 septembre 2025.
Route du Rom
Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 17:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Régate de Royan à Mortagne avec arrivée des bateaux au port de Mortagne à partir de 17h
.
Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine clubnautiqueroyannais@gmail.com
English :
Regatta from Royan to Mortagne, with boats arriving in Mortagne harbour from 5pm
German :
Regatta von Royan nach Mortagne mit Ankunft der Boote im Hafen von Mortagne ab 17 Uhr
Italiano :
Regata da Royan a Mortagne, con arrivo delle barche nel porto di Mortagne a partire dalle 17.00
Espanol :
Regata de Royan a Mortagne, con llegada de los barcos al puerto de Mortagne a partir de las 17.00 horas
L’événement Route du Rom Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-08-25 par Royan Atlantique