Route du Rom Mortagne-sur-Gironde

Route du Rom Mortagne-sur-Gironde samedi 20 septembre 2025.

Route du Rom

Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Régate de Royan à Mortagne avec arrivée des bateaux au port de Mortagne à partir de 17h

Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine clubnautiqueroyannais@gmail.com

English :

Regatta from Royan to Mortagne, with boats arriving in Mortagne harbour from 5pm

German :

Regatta von Royan nach Mortagne mit Ankunft der Boote im Hafen von Mortagne ab 17 Uhr

Italiano :

Regata da Royan a Mortagne, con arrivo delle barche nel porto di Mortagne a partire dalle 17.00

Espanol :

Regata de Royan a Mortagne, con llegada de los barcos al puerto de Mortagne a partir de las 17.00 horas

