ROUTE MEDIEVALE AUTOUR DU PIC SAINT-LOUP Les Matelles

ROUTE MEDIEVALE AUTOUR DU PIC SAINT-LOUP Avenue du Val de Montferrand 34270 Les Matelles Hérault Occitanie

Durée : 240 Distance : 2500.0

L’époque médiévale vous passionne ? Echappez-vous tout près de Montpellier, au cœur des vignes et de la garrigue du Pic Saint-Loup. Là, au pied de cet emblème visible depuis la mer, se cachent de coquets villages au patrimoine médiéval insoupçonné, et si riche. Une route parsemée de surprises, senteurs et saveurs qui ne vous laissera pas de marbre !

+33 4 67 55 09 59

Italiano :

Siete affascinati dal Medioevo? Fuggite nel cuore dei vigneti e della gariga del Pic Saint-Loup, alle porte di Montpellier. Lì, ai piedi di questo punto di riferimento visibile dal mare, troverete villaggi incantevoli con un patrimonio medievale insospettabile ma ricco. Un percorso costellato di sorprese, profumi e sapori che vi lascerà senza fiato!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-16 par Hérault Tourisme