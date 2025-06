ROUTE MÉDIÉVALE ENTRE ÉTANG ET VIGNES DE L’ARCHIPEL DE THAU Vic-la-Gardiole Hérault

Durée : 300 Distance : 2800.0 Tarif :

Envie de découvrir le patrimoine architectural médiéval de l’Archipel de Thau ? En voiture, sur de courtes distances, tout est possible ! Le long de cet itinéraire entre étangs et vignes offrant de multiples activités annexes, chacun va à son rythme, au gré de ses envies entre villages paisibles et nature.

+33 4 67 18 31 60

Italiano :

Volete scoprire il patrimonio architettonico medievale dell’arcipelago di Thau? In auto, su brevi distanze, tutto è possibile! Lungo questo itinerario tra stagni e vigneti che offrono una serie di attività accessorie, potrete procedere al vostro ritmo, a vostro piacimento, tra villaggi tranquilli e natura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-17 par Hérault Tourisme