ROUTE MÉDIÉVALE ENTRE SÉRANNE ET MONTS DE SAINT-GUILHEM Laroque Hérault, 7 juin 2025, Laroque.

ROUTE MÉDIÉVALE ENTRE SÉRANNE ET MONTS DE SAINT-GUILHEM Voiture

ROUTE MÉDIÉVALE ENTRE SÉRANNE ET MONTS DE SAINT-GUILHEM Avenue des Platanes 34190 Laroque Hérault Occitanie

Durée : 480 Distance : 4400.0 Tarif :

Des gorges de l’Hérault jusqu’à la plaine viticole de la Vallée de l’Hérault, en passant par la secrète Vallée de la Buèges, ce roadtrip médiéval à l’écart des grands axes touristiques fera vibrer votre cœur. Un parcours dans le Grand Site de France® Gorges de l’Hérault et dans le Géoparc Terres d’Hérault ? Cette escapade est vraiment très distinguée !

+33 4 67 55 09 59

English :

From the gorges de l’Hérault to the wine-growing plains of the Vallée de l’Hérault, via the secret Vallée de la Buèges, this medieval roadtrip away from the main tourist routes is sure to get your heart racing. A journey through the Grand Site de France® Gorges de l’Hérault and the Terres d’Hérault Geopark? This is a truly distinguished getaway!

Deutsch :

Von den Schluchten des Hérault über das geheime Tal der Buèges bis hin zur Weinebene des Hérault-Tals dieser mittelalterliche Roadtrip abseits der großen Touristenströme wird Ihr Herz höher schlagen lassen. Eine Fahrt durch die Grand Site de France® Gorges de l’Hérault und den Geopark Terres d’Hérault? Dieser Ausflug ist wirklich sehr vornehm!

Italiano :

Dalle gole dell’Hérault alle pianure viticole della Valle dell’Hérault, passando per la segreta Valle di Buèges, questo viaggio medievale lontano dai principali itinerari turistici vi farà battere il cuore. Un viaggio attraverso il Grand Site de France® Gorges de l’Hérault e il Geoparco delle Terres d’Hérault? Questa è una vera e propria fuga d’eccezione!

Español :

De las gargantas del Hérault a las llanuras vitícolas del Valle del Hérault, pasando por el secreto Valle de la Buèges, este viaje medieval por carretera alejado de las principales rutas turísticas le acelerará el corazón. ¿Un viaje por el Grand Site de France® Gorges de l’Hérault y el Geoparque Terres d’Hérault? ¡Es una escapada realmente distinguida!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-16 par Hérault Tourisme