Rovers Martiens Espace Jean Mouton Salle des fêtes Pierrelatte

Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 avenue du maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Atelier animé par l’Arche des Métiers. La planète Mars est la seule planète à n’être habitée que par des robots ! Comment ont-ils réussi à se poser

et comment les pilote-t-on ?

Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 avenue du maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

Workshop led by Arche des Métiers. Mars is the only planet inhabited solely by robots! How did they manage to land

and how are they piloted?

German :

Von der Arche der Berufe geleiteter Workshop. Der Mars ist der einzige Planet, der nur von Robotern bewohnt wird! Wie haben sie es geschafft, zu landen

und wie werden sie gesteuert?

Italiano :

Laboratorio gestito da l’Arche des Métiers. Marte è l’unico pianeta abitato esclusivamente da robot! Come sono riusciti ad atterrare

e come vengono pilotati?

Espanol :

Taller dirigido por l’Arche des Métiers. Marte es el único planeta habitado únicamente por robots ¿Cómo han conseguido aterrizar

y cómo se pilotan?

L’événement Rovers Martiens Pierrelatte a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence