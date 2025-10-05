Rovers Martiens Espace Jean Mouton Salle des fêtes Pierrelatte
Rovers Martiens Espace Jean Mouton Salle des fêtes Pierrelatte dimanche 5 octobre 2025.
Rovers Martiens
Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 avenue du maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Début : 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
Atelier animé par l’Arche des Métiers. La planète Mars est la seule planète à n’être habitée que par des robots ! Comment ont-ils réussi à se poser
et comment les pilote-t-on ?
.
Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 avenue du maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
English :
Workshop led by Arche des Métiers. Mars is the only planet inhabited solely by robots! How did they manage to land
and how are they piloted?
German :
Von der Arche der Berufe geleiteter Workshop. Der Mars ist der einzige Planet, der nur von Robotern bewohnt wird! Wie haben sie es geschafft, zu landen
und wie werden sie gesteuert?
Italiano :
Laboratorio gestito da l’Arche des Métiers. Marte è l’unico pianeta abitato esclusivamente da robot! Come sono riusciti ad atterrare
e come vengono pilotati?
Espanol :
Taller dirigido por l’Arche des Métiers. Marte es el único planeta habitado únicamente por robots ¿Cómo han conseguido aterrizar
y cómo se pilotan?
