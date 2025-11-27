ROXANE – CAFE DE LA DANSE Paris

ROXANE – CAFE DE LA DANSE Paris jeudi 27 novembre 2025.

VERTIGO PRÉSENTE : ROXANEJeune autrice, compositrice et interprète suisse, Roxane commence à composer très tôt ; ses chansons dépouillées et puissantes sont comme les pages d’un journal intime qu’elle dévoile de sa voix ténébreuse et bouleversante.Dans une prestation scénique épurée, Roxane, qui s’accompagne de sa guitare, réussit à nous emmener avec elle au grès de ses histoires d’amour et de ses déambulations de jeune fille libre et sensible. A la suite d’une rencontre inopinée à Londres avec Paul O’Duffy, producer anglais qui a notamment travaillé avec John Barry, Amy Winehouse, Ella Eyre ou Tom Walker, elle a enregistré ses premiers titres, dont « Russian Blue », le premier extrait de son E.P au mythique studio Konk (Studio de Ray Davis des Kinks, qui a notamment vu passer Adele, Portishead, The Divine Comedy ou Michael Kiwanuka parmi tant d’autres).Entourée de musiciens anglais et servie par de magnifiques arrangements de cordes et de cuivres, elle nous attire dans son univers onirique et mélodieux.

CAFE DE LA DANSE 5, Passage Louis Philippe 75011 Paris 75