ROXANE – LA BULLE CAFE Lille

ROXANE Début : 2025-11-26 à 20:30. Tarif : – euros.

TU M’ÉTONNES EN ACCORD AVEC CARTHAGE MUSIC PRÉSENTE : ROXANEAuteure-compositrice-interprète, Roxane commence à composer très tôt ses chansons dépouillées et puissantes sont comme les pages d’un journal intime qu’elle dévoile de sa voix ténébreuse et bouleversante. Sincère et généreuse elle touche son public avec une musique intime évoquant ses failles et ses expériences personnelle. Sur scène elle est un personnage énigmatique, inaccessible et captivant. Dans une prestation scénique épurée, Roxane se sublime, elle n’a besoin d’aucune fioriture pour nous emporter dans son univers alliant maîtrise et humilité.

LA BULLE CAFE 47 RUE D’ARRAS 59000 Lille 59