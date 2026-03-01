Roy René, l’Expérience Gourmande en Provence au Vignoble du Roy René Vignoble du Roy René Lambesc

Roy René, l’Expérience Gourmande en Provence au Vignoble du Roy René

Du vendredi 20 au samedi 21 mars 2026 de 9h à 18h. Vignoble du Roy René RN 7 Lambesc Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-20 09:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

2026-03-20

Ce printemps, laissez-vous séduire par une expérience unique qui célèbre deux emblèmes du territoire provençal les vins du Vignoble du Roy René et les célèbres Confiserie du Roy René.

Nous vous invitons à vivre un moment de dégustation inédit, placé sous le signe du partage, du terroir et de la gourmandise. Nous vous proposons un accord Calisson et Vin 100% Roy René !



Une alliance 100% provençale Deux maisons, une même histoire, un même ancrage



Le Vignoble du Roy René héritier d’un savoir-faire viticole ancré dans les Coteaux d’Aix-en-Provence, valorisant des cuvées élégantes, fraîches et solaires, issues d’un terroir baigné de lumière et caressé par le mistral.



La Confiserie du Roy René gardienne du véritable Calisson d’Aix, spécialité à base d’amandes de Provence, de melon confit et d’écorces d’orange, posée sur un fin pain azyme et nappée d’un délicat glaçage royal.



Et parce que c’est le printemps, que les amandiers sont en fleurs, rappelons-le

l’amande en Provence, c’est INCONTOURNABLEMENT le calisson.

Et si, cette année, vous l’invitiez aussi à votre table de Pâques ?



Venez découvrir des cuvées de qualité en AOP Coteaux d’Aix-en-Provence, les subtilités aromatiques des calissons d’Aix, et notamment ceux aux chocolat, et déguster les accords délicats entre fraîcheur des vins et douceur de l’amande

Et surtout c’est 100% GRATUIT.



Après la dégustation, deux ambiances au choix (à moins de 10 minutes)

Version nature



Chaussez vos meilleures chaussures de randonnée et partez explorer le Sentier du Vignoble du Roy Rene , au cœur des paysages provençaux, et surtout à travers les vignes de la cave, ou vous trouverez quelques amandiers en fleur.



Version culturelle & gourmande



Venez plus léger et prolongez l’expérience au Musée du Calisson, pour plonger dans l’histoire et les secrets de fabrication de cette douceur emblématique.



Deux escapades complémentaires, toutes proches, pour faire durer le plaisir.



Et pour vos tables de Pâques..?



Au caveau de dégustation, vous trouverez également



Des coffrets gourmands des Calissons du Roy René



De l’art de la table



Des produits de bouche



De quoi sublimer et compléter vos repas de fête avec nos vins!





Le printemps en Provence commence ici



Les vignes se réveillent.

Les amandiers fleurissent.

Les tables de Pâques se préparent.



Et vous, quand venez-vous vivre votre Wine’Aixpérience Roy René ?



Nous vous attendons pour partager un moment authentique, gourmand et résolument provençal. .

Vignoble du Roy René RN 7 Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 19 34 caveaulambesc@vignobleduroyrene.com

English :

This spring, let yourself be seduced by a unique experience celebrating two emblems of the Provencal territory: the wines of the Vignoble du Roy René and the famous Confiserie du Roy René.

