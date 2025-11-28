ROYAL KOPEK CHEMIN DE TRAVERSE Nantes

ROYAL KOPEK CHEMIN DE TRAVERSE Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 22:30 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Une musique chic pour un concert déjanté. Leurs musiques Slaves déroulent toutes sortes de cadence et de mélodies entêtantes pour soutenir une étrange diva. D'une voix haute en couleur, elle tire les larmes ou dresse les poils pendant que les balalaïkas, la guitare et les chants s'affolent descendent ou remontent inexplicablement. Une véritable montagne Russe !!

CHEMIN DE TRAVERSE Nantes 44000