ROYAL KOPEK ZYGO BAR Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 22:00 – 23:30

Gratuit : oui Tout public

Royal Kopek sort de son silence forcé et on aime autant vous dire que ça va envoyer ! De la musique russe bousculée pour un spectacle chic et déjanté. Une véritable montagne russe musicale dans laquelle les balalaïkas, la guitare et les chants s’affolent, descendent et remontent inexplicablement. Ça part joyeusement en vrille tout en tenant la route, la route de l’Est, celle des contrées froides et reculées. On espère partager ça avec vous.FacebookInstagramYoutube

ZYGO BAR Nantes 44000