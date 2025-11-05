Royal Opéra La Fille mal gardée au cinéma TARBES Tarbes
Royal Opéra La Fille mal gardée au cinéma TARBES Tarbes mercredi 5 novembre 2025.
Royal Opéra La Fille mal gardée au cinéma
TARBES Avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-05 20:15:00
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
Réalisé par Frederick Ashton
Avec Francesca Hayward, Marcelino Sambé
Lise, fille unique de la veuve Simone, est amoureuse du jeune fermier Colas, mais sa mère nourrit des projets beaucoup plus ambitieux pour elle. Simone espère la marier à Alain, le fils du riche propriétaire Thomas. Voulant à tout prix épouser Colas plutôt qu’Alain, Lise parvient à déjouer les plans de sa mère.
65 ans après sa première représentation, The Royal Ballet présente La Fille mal gardée de Frederick Ashton. Ce portrait affectueux de la vie rurale, associant bonne humeur enthousiaste et chorégraphie au talent inventif, est sans conteste une lettre d’amour écrite par Ashton à la campagne anglaise.
La Fille mal gardée nous emporte dans un bonheur bucolique grâce à la musique joyeuse de Ferdinand Hérold et aux décors colorés d’Osbert Lancaster.
English :
Directed by Frederick Ashton
Starring Francesca Hayward, Marcelino Sambé
Lise, the widow Simone’s only daughter, is in love with the young farmer Colas, but her mother has far more ambitious plans for her. Simone hopes to marry her off to Alain, the son of wealthy landowner Thomas. Determined to marry Colas rather than Alain, Lise manages to thwart her mother?s plans.
65 years after its first performance, The Royal Ballet presents Frederick Ashton’s La Fille mal gardée. This affectionate portrait of rural life, combining enthusiastic good humor with inventively talented choreography, is without doubt Ashton?s love letter to the English countryside.
La Fille mal gardée sweeps us away into bucolic bliss, thanks to Ferdinand Hérold?s joyful music and Osbert Lancaster?s colorful sets.
German :
Regie: Frederick Ashton
Mit: Francesca Hayward, Marcelino Sambé
Lise, die einzige Tochter der Witwe Simone, ist in den jungen Bauern Colas verliebt, doch ihre Mutter hegt weitaus ehrgeizigere Pläne für sie. Simone hofft, sie mit Alain, dem Sohn des reichen Gutsbesitzers Thomas, verheiraten zu können. Lise will unbedingt Colas statt Alain heiraten und schafft es, die Pläne ihrer Mutter zu durchkreuzen.
65 Jahre nach seiner Uraufführung zeigt das Royal Ballet Frederick Ashtons La Fille mal gardée. Dieses liebevolle Porträt des Landlebens, das gute Laune und einfallsreiche Choreografien miteinander verbindet, ist zweifellos Ashtons Liebesbrief an die englische Landschaft.
Mit der fröhlichen Musik von Ferdinand Hérold und den farbenfrohen Bühnenbildern von Osbert Lancaster entführt uns La Fille mal gardée in ein bukolisches Glück.
Italiano :
Diretto da Frederick Ashton
Interpreti Francesca Hayward, Marcelino Sambé
Lise, l’unica figlia della vedova Simone, è innamorata del giovane contadino Colas, ma sua madre ha progetti molto più ambiziosi per lei. Simone spera di farla sposare con Alain, il figlio del ricco proprietario terriero Thomas. Lise, desiderosa di sposare Colas piuttosto che Alain, riesce a ostacolare i piani della madre.
a 65 anni dalla prima rappresentazione, il Royal Ballet presenta La Fille mal gardée di Frederick Ashton. Questo affettuoso ritratto della vita rurale, che unisce un entusiastico buonumore a una coreografia di grande talento, è senza dubbio la lettera d’amore di Ashton alla campagna inglese.
La Fille mal gardée ci trasporta nella beatitudine bucolica grazie alla gioiosa musica di Ferdinand Hérold e alle colorate scenografie di Osbert Lancaster.
Espanol :
Dirigida por Frederick Ashton
Intérpretes Francesca Hayward, Marcelino Sambé
Lise, la única hija de la viuda Simone, está enamorada del joven granjero Colas, pero su madre tiene planes mucho más ambiciosos para ella. Simone espera casarla con Alain, el hijo del rico terrateniente Thomas. Lise, desesperada por casarse con Colas y no con Alain, consigue desbaratar los planes de su madre.
65 años después de su estreno, el Royal Ballet presenta La Fille mal gardée, de Frederick Ashton. Este afectuoso retrato de la vida rural, que combina un entusiasta buen humor con una coreografía de gran talento inventivo, es sin duda la carta de amor de Ashton a la campiña inglesa.
La Fille mal gardée nos transporta a la felicidad bucólica gracias a la alegre música de Ferdinand Hérold y a los coloridos decorados de Osbert Lancaster.
