Royal Republic en concert, L’Aéronef, Lille

Royal Republic en concert Mercredi 11 mars, 20h00 L’Aéronef Nord

27 € / 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T20:00:00+01:00 – 2026-03-11T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T20:00:00+01:00 – 2026-03-11T23:00:00+01:00

Royal Republic n’est pas un groupe de rock comme les autres. Le combo suédois ne se plie pas aux clichés ni aux règles du rock’n’roll et régale avec un mélange irrésistible alliant impertinence, riffs et bons mots. En ouverture de soirée : The Intersphere.

L'Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Le quatuor power-disco Royal Republic débarque à Lille.

Jonatan Rennemark