ROYAL VYBZ – LA SALINE ROYALE – ARC ET SENANS Arc Et Senans

ROYAL VYBZ Début : 2026-04-04 à 20:30. Tarif : – euros.

Les associations Well Living, Uppertone, High Legal Brothers et la Saline royale d’Arc-et-Senans s’associent pour vous présenter la soirée Royal Vybz le samedi 4 avril 2026.Ce projet, empreint d’une symbolique forte, vise à faire résonner la culture Sound System et les musiques jamaïcaines, Dub Music, Dancehall et Shatta à la Saline royale d’Arc-et-Senans, un lieu de patrimonial exceptionnel, chargé d’histoire et de culture.Côté programmation, OBF pilier du DUB francophone, Charlie P. et d’autres invités comme MTZx, le collectif de danse Porte Avion et le trio female dancehall G.ruL3rs, se produiront à la Saline royale dans la salle Ledoux. Les acteurs de l’événement :Portée par une volonté d’ouverture et de partage, Well Living s’est donnée pour mission d’accompagner les artistes émergents — tels que MTZX — tout en créant des événements favorisant le lien social et culturel en milieu rural. Des rendez-vous comme les 24h du Dub ou Well’Oween en sont aujourd’hui les symboles.Depuis plusieurs années, les associations High Legal Brothers et Uppertone participent activement à la transmission et à la valorisation des cultures Reggae, Dub, Dancehall et désormais Shatta. Leur engagement, leurs conseils et leur énergie ont été une véritable source d’inspiration. C’est donc tout naturellement que ces 4 acteurs culturels ont souhaité partager avec vous cette nouvelle aventure : la soirée Royal Vybz.Avec :Riddim SoundG.ruL3rsCollectif Porte AvionsSoirée co-produite par la Saline royale, en partenariat avec :Well LivingUppertoneHigh Legal Brothers—————————————————————————————-Placement libre deboutOuverture des portes: 19h30Début de la soirée : 20h30Fin de la soirée : 4h00Bar et Food Truck sur place——————————————————————————————Le billet de concert ne donne pas accès aux expositions. mais il vous permet de bénéficier d’un tarif réduit sur le droit d’entrée.

LA SALINE ROYALE – ARC ET SENANS GRANDE RUE 25610 Arc Et Senans 25