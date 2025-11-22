Royan Arts au Présent Éléments Voûtes du Port, 19 quai Amiral Meyer Royan
Voûtes du Port, 19 quai Amiral Meyer Espace d’Art Contemporain Royan Charente-Maritime
Début : Lundi 2025-11-22 14:30:00
fin : 2025-12-21 17:30:00
Cette exposition est le résultat d’un salon/concours qui s’adresse à toute personne désireuse de faire partager sa fibre artistique
Voûtes du Port, 19 quai Amiral Meyer Espace d’Art Contemporain Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 bravo-exposition@mairie-royan.fr
English :
This exhibition is the result of an exhibition/competition open to anyone wishing to share their artistic talents
German :
Diese Ausstellung ist das Ergebnis einer Messe/eines Wettbewerbs, der sich an alle richtet, die ihre künstlerische Ader mit anderen teilen möchten
Italiano :
Questa esposizione è il risultato di una mostra/concorso aperta a chiunque voglia condividere il proprio talento artistico
Espanol :
Esta exposición es el resultado de una muestra-concurso abierta a cualquier persona que desee compartir su talento artístico
